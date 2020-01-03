Президент Туркменистана сыграл азербайджанскую народную песню видео
30 декабря президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично сел за диджейский пульт, чтобы провести праздничный вечер, сообщает «Хроника Туркменистана».
Согласно информации, глава Туркменистана в течение часа поочередно проигрывал треки, попутно объясняя, как работает диджейская установка, как микшировать музыку и накладывать на нее спецэффекты.
Среди композиций, сыгранных Г.Бердымухамедовым, прозвучала и азербайджанская народная песня Yaylıq (смотреть с 02:42 минуты видео - ред.).