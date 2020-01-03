Экс-глава Гянджи разозлился на журналиста: «Кто такой Юнис Сафаров?»

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Как уже сообщалось, Генпрокуратура передала в суд уголовное дело в отношении Юниса Сафарова, обвиняемого в совершении целенаправленного и запланированного террористического акта в Гяндже в июле 2018 года.

В ходе этого судебного процесса будет рассмотрен обвинительный акт против Ю.Сафарова и еще 12 человек.

Местные СМИ писали о том, что Эльмар Велиев не был допрошен в связи с этим уголовным делом, так как это не позволяло сделать состояние здоровья бывшего главы ИВ Гянджи.

Экс-глава Гянджи разозлился на журналиста: «Кто такой Юнис Сафаров?»

Перед началом судебного процесса журналист портала Gununsesi.org поговорил с бывшим главой ИВ Гянджи.

Портал представил телефонный разговор с Эльмаром Велиевым:

- Здравствуйте, Эльмар муаллим.

- Кто это?

- Вас беспокоят с портала Günün Səsi. Есть несколько вопросов, которые мы хотели бы Вам задать. И первый вопрос – как Ваше здоровье?

- У меня все хорошо. А что случилось?

- Наверное, Вы знаете, что Юнис Сафаров скоро предстанет перед судом.

- Кто такой Юнис?

- Тот, кто на Вас покушался…

- Да, и что вы хоитие?

- Мы хотим знать, Вы пойдете в суд?

- Какой суд, ты кто такой?

- Я же сказал, что журналист…

После этой реплики Эльмар Велиев разозлился и дал отбой.

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