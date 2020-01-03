Экс-глава Гянджи разозлился на журналиста: «Кто такой Юнис Сафаров?»

Как уже сообщалось, Генпрокуратура передала в суд уголовное дело в отношении Юниса Сафарова, обвиняемого в совершении целенаправленного и запланированного террористического акта в Гяндже в июле 2018 года.

В ходе этого судебного процесса будет рассмотрен обвинительный акт против Ю.Сафарова и еще 12 человек.

Местные СМИ писали о том, что Эльмар Велиев не был допрошен в связи с этим уголовным делом, так как это не позволяло сделать состояние здоровья бывшего главы ИВ Гянджи.