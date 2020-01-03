Экс-глава Гянджи разозлился на журналиста: «Кто такой Юнис Сафаров?»
Как уже сообщалось, Генпрокуратура передала в суд уголовное дело в отношении Юниса Сафарова, обвиняемого в совершении целенаправленного и запланированного террористического акта в Гяндже в июле 2018 года.
В ходе этого судебного процесса будет рассмотрен обвинительный акт против Ю.Сафарова и еще 12 человек.
Местные СМИ писали о том, что Эльмар Велиев не был допрошен в связи с этим уголовным делом, так как это не позволяло сделать состояние здоровья бывшего главы ИВ Гянджи.
Экс-глава Гянджи разозлился на журналиста: «Кто такой Юнис Сафаров?»
Перед началом судебного процесса журналист портала Gununsesi.org поговорил с бывшим главой ИВ Гянджи.
Портал представил телефонный разговор с Эльмаром Велиевым:
- Здравствуйте, Эльмар муаллим.
- Кто это?
- Вас беспокоят с портала Günün Səsi. Есть несколько вопросов, которые мы хотели бы Вам задать. И первый вопрос – как Ваше здоровье?
- У меня все хорошо. А что случилось?
- Наверное, Вы знаете, что Юнис Сафаров скоро предстанет перед судом.
- Кто такой Юнис?
- Тот, кто на Вас покушался…
- Да, и что вы хоитие?
- Мы хотим знать, Вы пойдете в суд?
- Какой суд, ты кто такой?
- Я же сказал, что журналист…
После этой реплики Эльмар Велиев разозлился и дал отбой.