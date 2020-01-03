Болтон согласился дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов дать показания в Сенате по делу об импичменте. Об этом говорится в его заявлении, передает РИА Новости.

«Я пришел к заключению, что если Сенат выдаст повестку на дачу мной показаний, я готов сделать это», — сказал он.

Как отмечает агентство, ранее Болтон отказывался давать показания в палате представителей Конгресса, когда там шли слушания под предводительством демократов.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, о содержании которого сообщил информатор. Члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.