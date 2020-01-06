Генсек ООН обеспокоен ростом напряженности в мире

Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне возросшей напряженности в мире призвал страны к сдержанности и возобновлению диалога, передает РИА Новости.

По его словам, сегодня даже ядерное нераспространение больше не может восприниматься как должное. По его мнению, рост напряженности "ведет к тому, что все больше и больше стран принимают непредсказуемые решения с непредсказуемыми последствиями и серьезным риском просчета".

Гутерреш сказал, что с большой обеспокоенностью следит за ростом глобальной напряженности. "Я нахожусь в постоянном контакте с руководящими лицами по всему миру. Мое сообщение простое и понятное: остановите эскалацию, проявляйте максимальную сдержанность, перезапустите диалог", - сказал Гутерреш журналистам.

Он также призвал страны к возобновлению международного сотрудничества и избежать войны.