Роухани напомнил США о сбитом иранском самолете

Президент Ирана Хасан Роухани привел в пример сбитый в 1988 году иранский пассажирский самолет, чтобы показать, что у его страны намного больше причин для ударов по объектам США в качестве возмездия.

В субботу президент Дональд Трамп написал, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия.

"Те, кто ссылаются на число 52, должны помнить число 290 и рейс IR655. Никогда не угрожайте иранскому народу", - написал Роухани в Twitter.

Президент имел в виду инцидент с пассажирским самолетом A300, который в июле 1988 года был сбит над Персидским заливом ракетой американских ВМС. Самолет следовал из Тегерана в Дубай. Погибли все находившиеся на борту авиалайнера 290 человек.