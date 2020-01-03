Чингиз Абдуллаев: «За эту книгу нас могли арестовать в любой момент»

Отдел информации 00:23

Через две недели в Азербайджане будут отмечать 30 годовщину трагических событий «20 Января». В ночь с 19 на 20 января в Баку, под предлогом наведения порядка, были введены советские войска, которые устроили расправу над мирными гражданами. Были убиты 170 человек, сотни были ранены. Тогда Азербайджанская ССР оказалась в информационной блокаде и о кровавых событиях в Баку не знали не только в мире, но даже в СССР. Государственная пропаганда делала все, чтобы скрыть масштабы преступлений руководства СССР в Баку. Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев на своей странице в соцсети Фейсбук рассказал, как группа азербайджанских журналистов и писателей, рискуя своей свободой, предприняла успешную попытку прорвать информационную блокаду и смогла довести правду до сведения членов Президиума Верховного Совета СССР.

Haqqin.az публикует воспоминания народного писателя Чингиза Абдуллаева без изменений. Это случилось тридцать лет назад! В ночь с девятнадцатого на двадцатое января в советский город - столицу республики, вошли части советских войск. Как потом заявили официальные лица из Москвы, войска вводились с целью прекращения погромов, проходивших в Баку. Это была сознательная ложь. К шестнадцатому января все беспорядки в городе были остановлены. Никаких погромов после этого числа уже не было. Но маховик репрессий был запущен. На самом деле в Баку спасали Советскую власть, которая была почти полностью парализована. И спасали жесткими способами. Вошедшие войсковые соединения устроили беспорядочную стрельбу в центре города. Погибли сто семьдесят человек, были ранены 370. Еще более трехсот человек пропали без вести. Самое невероятное, что среди погибших были не только азербайджанцы, но и русские, евреи, татары, лезгины. Даже если признать подлый тезис, что убивали только вооруженных террористов. Но среди погибших было шесть женщин и девять детей, представители разных национальностей. Тезис о вооруженных террористах явно не срабатывал. На двенадцатое февраля было назначено заседание Верховного Совета СССР. Седьмого утром мне позвонил председатель Госкомитета по печати Рашид Махмудов и попросил приехать к нему. В его кабинете сидели директор издательства Аждар Ханбабаев и журналист Ибрагим Шукюров. Рашид муаллим сообщил о предстоящем заседании Верховного Совета. "Мы должны сделать все возможное, чтобы донести правду о случившемся в Баку! - предложил он. В городе был введен комендантский час, повсюду были войсковые соединения, части МВД и КГБ. По ночам нельзя было выходить на улицу. И в этих условиях нужно было за три (!) дня сделать книгу. Задача почти невыполнимая. А главное - никто не должен был знать. Мы договорились, что останемся в кабинете Рашид муаллима на эти три дня. Вместе с Ибрагимом мы готовили материалы, а Ханбабаев отвозил их в типографию. За три дня книга была готова. Нам помогали все! Никто не отказывался. Хотя все понимали, что это достаточно опасно. Арестовать нас и конфисковать рукопись могли в любой момент.