Американская коалиция выведет войска из Ирака обновлено 01:52
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны.
"Это письмо — черновик, оно не было подписано, его не следовало обнародовать", - сказал Милли, которого цитирует CNN.
"Письмо было составлено в неудачных выражениях. Оно предполагает вывод войск, этого не происходит", - добавил Милли.
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Возглавляемая США военная коалиция выведет свои войска из Ирака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо от штаба коалиции иракским военным.
В письме говорится, что войска будут выведены из уважения к суверенитету Ирака, а также по просьбе властей страны. «Мы уважаем ваше суверенное решение о выводе наших войск», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военные силы выведут «в течение ближайших дней и недель».
5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. США выразили свое разочарование данным решением.
Решение о выводе войск было принято на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными в Багдаде 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран в свою очередь назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.