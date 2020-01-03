Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны.

"Это письмо — черновик, оно не было подписано, его не следовало обнародовать", - сказал Милли, которого цитирует CNN.

"Письмо было составлено в неудачных выражениях. Оно предполагает вывод войск, этого не происходит", - добавил Милли.

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Возглавляемая США военная коалиция выведет свои войска из Ирака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо от штаба коалиции иракским военным.