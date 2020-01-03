Посольство США в Азербайджане предупредило американцев

Посольство США в Азербайджане предупредило своих граждан о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится на официальном сайте диппредставительства.

«Существует повышенная напряженность на Ближнем Востоке, что может привести к угрозам безопасности для американских граждан за рубежом. По этой причине персонал посольства США получил указания свести к минимуму несущественные поездки. Посольство будет продолжать следить за ситуацией в области безопасности и предоставлять дополнительную информацию по мере необходимости», - говорится на сайте посольства.

Диппредставительство рекомендует своим гражданам быть бдительными, предпринять меры личной безопасности, иметь при себе актуальные проездные документы.

В чрезвычайных ситуациях гражданам США рекомендуется звонить в посольство и Государственный департамент.