Пентагон: Культурные объекты Ирана атакуем по «законам войны»

В отношении ударов по культурным объектам Ирана США будут следовать «законам вооруженного конфликта», заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.

В ответ на вопрос, значит ли это, что атаковать такие объекты не будут, поскольку подобное нападение считается военным преступлением, Эспер заявил, что «таковы законы вооруженного конфликта».

При этом министр отказался прямо ответить на вопрос о возможности удара по таким объектам.

Поражение объектов культурного наследия в ходе вооруженных конфликтов запрещается несколькими международными договорами, включая Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей от 1954 года и соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН, поддержанную США в 2017 году.