Пентагон опроверг вывод войск из Ирака

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что сообщения о выводе войск коалиции из Ирака не соответствуют действительности, передает Associated Press.

По его словам, Соединенные Штаты пока не приняли решения о выводе своих сил из Ирака. Он также отметил, что была выполнена передислокация американских войск.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что сообщение о выводе войск было распространено по ошибке.

«Это письмо было черновиком. Это было ошибкой, оно не было подписано, оно не должно было быть опубликовано», - сказал Милли.

Ранее сообщалось, что международная коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) известила власти Ирака о выводе войск.