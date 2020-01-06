Двое американцев помогли Карлосу Гону бежать из Японии
Экс-главе правления автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, находящемуся под судом в Японии, помогли бежать в Ливан двое американцев. Об этом свидетельствуют записи с нескольких камер видеонаблюдения, сообщает японская телекомпания NHK со ссылкой на источники в следственных органах.
Гон бежал из Японии, воспользовавшись тем, что он был переведен под домашний арест. Как сообщает NHK, бывший топ-менеджер 29 декабря в одиночку покинул свой дом в Токио и прошел 800 метров до отеля, где встретился с двумя американцами. Эти люди утром того же дня прилетели из Дубая в Осаку на частном самолете. В окрестностях аэропорта они поселились в одной из гостиниц. При них был большой ящик, пишет Дойче велле.
Позднее американцы отправились на скоростном поезде из Осаки в Токио. Таким же путем они впоследствии вернулись из Токио в отель в Осаке, но уже вместе с Гоном. Через два часа американцы покинули гостиницу с двумя большими ящиками. Карлоса Гона с ними не было. Ящики были задекларированы как музыкальные инструменты, и в аэропорту Осаки они не были подвергнуты досмотру ни на сканере безопасности, ни на таможне. В 23:10 по местному времени частный самолет с двумя американцами на борту вылетел из Осаки в направлении Турции.
Власти Японии полагают, что Карлос Гон находился в одном из двух ящиков, которые американцы без досмотра пронесли на свой самолет. Министр юстиции Японии Масако Мори 6 января заявила, что Гон покинул страну, воспользовавшись "незаконными методами". Сам Карлос Гон пока не рассказал, как ему удалось бежать из Японии в Ливан через Турцию.