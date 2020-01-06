Двое американцев помогли Карлосу Гону бежать из Японии

Экс-главе правления автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, находящемуся под судом в Японии, помогли бежать в Ливан двое американцев. Об этом свидетельствуют записи с нескольких камер видеонаблюдения, сообщает японская телекомпания NHK со ссылкой на источники в следственных органах.

Гон бежал из Японии, воспользовавшись тем, что он был переведен под домашний арест. Как сообщает NHK, бывший топ-менеджер 29 декабря в одиночку покинул свой дом в Токио и прошел 800 метров до отеля, где встретился с двумя американцами. Эти люди утром того же дня прилетели из Дубая в Осаку на частном самолете. В окрестностях аэропорта они поселились в одной из гостиниц. При них был большой ящик, пишет Дойче велле.