В Стамбуле самолет выкатился за взлетную полосу

В Стамбуле пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает Milliyet.

Инцидент произошел в аэропорту Сабиха Гекчен. Лайнер "Боинг 737-800" авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс Шарджа - Стамбул, после приземления выехал за ВПП. По предварительной информации, пострадавших нет, всех пассажиров успешно эвакуировали.

Аэропорт пока закрыт для полетов. Службы воздушной гавани устанавливают причины и ликвидируют последствия происшествия.