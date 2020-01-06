Генпрокуратура ищет убийцу 10-летней Нармин Гулиевой

В сообщении говорится, что в Следственном управлении по тяжким преступлениям возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9 УК АР (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека, либо захватом заложника).

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с исчезновением десятилетней Нармин Гулиевой из села Дондар Гушчу Товузского района.

В связи с обнаружением обгоревшего тела девочки 6 января, на территорию села Дондар Гушчу в Товузский район были командированы опытные сотрудники Министерства внутренних дел, Генеральной прокураты, Центра судебной экспертизы Министерства юстиции и Научно-экспериментального и учебного объединения Судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

Оперативно-следственные мероприятия с целью установления лиц, совершивших данное преступление, продолжаются.

Отметим, что 6 января в селе Дондар Гушчу в Товузском районе было обнаружено тело 10-летней Гулиевой Нармин Шариф гызы, пропавшей без вести 21 ноября 2019 года. Н.Гулиева пропала 21 ноября прошлого года, возвращаясь со свадьбы у соседей. На теле девочки обнаружены следы ожогов.