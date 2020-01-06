Иран признал всех американских военных террористами

Законопроект, объявляющий вооруженные силы США «террористической организацией», принят сегодня Меджлисом (парламентом) Ирана. Об этом сообщило официальное информагентство ИРНА.

Иранские законодатели приняли решение о том, что «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани».

Законопроект поддержали 228 депутатов. Всего в голосовании в Меджлисе приняли участие 238 народных избранников.

Соответствующее решение принято после убийства американским беспилотником командующего иранским элитным подразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани в Ираке.

Также принято решение о том, что «на улучшение оборонительных возможностей Корпуса стражей исламской революции будет ассигновано 200 миллионов евро».