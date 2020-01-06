В Петербурге зарезали гражданина Азербайджана

Сотрудники полиции Выборгского района Петербурга выясняют обстоятельства конфликта, в результате которого получил ножевое ранение гражданин Азербайджана.

Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, в понедельник вечером в здание клинической больницы № 122 на проспекте Культуры неизвестный занес мужчину с ножевым ранением.

В ходе проверки выяснилось, что 6 января около 20:00 50-летний гражданин Азербайджана привел в приемный покой больницы своего 22-летнего племянника. Врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, после чего молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Дядя пояснил, что племянник получил телесные повреждения на пересечении улицы Сантьяго-Де-Куба и проспекта Луначарского в ходе конфликта с неизвестным. По факту произошедшего проводится проверка.