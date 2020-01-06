Начался суд над Юнисом Сафаровым

В Сабунчинском районном суде проходит подготовительное заседание по уголовному делу в отношении Юниса Сафарова и еще 12 лиц, обвиняемых в совершении целенаправленного и запланированного террористического акта в Гяндже в июле 2018 года.

Как стало известно haqqin.az, уголовное дело рассматривает коллегия во главе с судьей Гянджинского суда по тяжким преступлениям Мухаммедом Багировым.

По уголовному делу потерпевшими признаны бывший глава Гянджи Эльмар Велиев и еще пять человек.