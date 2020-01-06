Германия выводит часть своих военных из Ирака

Германия готова передислоцировать часть контингента военных инструкторов из Ирака в Кувейт и Иорданию. Об этом сказали министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме Бундестагу. Выдержки из него приводит агентство DPA.

Как сообщает ТАСС, кадровые изменения коснутся инструкторов, которые несут службу на базах в Эт-Таджи и в Багдаде. "Расквартированные там солдаты в ближайшее время будут переброшены в Иорданию и Кувейт. Когда обучение вновь можно будет возобновить, они смогут туда вернуться", - говорится в сообщении.

Министры уточняют, что Бундесвер готов остаться в стране, если такая потребность возникнет у иракской стороны.

В настоящее время в этой стране находятся около 120 специалистов Бундесвера, которые занимаются подготовкой местных военнослужащих.