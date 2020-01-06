Buta Airways о том, почему самолет приземлился в Анкаре, а не в Стамбуле

Ввиду закрытия в Стамбуле аэропорта Сабиха Гёкчен из-за произошедшего там инцидента капитан воздушного судна рейса J2-9103 Buta Airways принял решение сесть в аэропорту Анкары - Эсенбога. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что самолет совершил благополучную посадку в 10:57 по бакинскому времени.

После получения разрешения от аэропорта Сабиха Гёкчен экипаж самолета будет готовиться к вылету в Стамбул.

Напомним, сегодня в аэропорту Сабиха Гёкчен лайнер "Боинг 737-800" авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс Шарджа - Стамбул, после приземления выехал за ВПП. В связи с произошедшим аэропорт пока закрыт для полетов.