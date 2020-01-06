Сардар Джалалоглу раскрыл схему Али Гасанова

«Своими поручениями и рекомендациями Али Гасанов направлял мою деятельность как функционера партии. В большинстве случаев для озвучивания радикальной позиции по некоторым событиям в Азербайджане выбирали именно меня. Потому что я отличался большей активностью. Я рассказываю это потому, что больше нет необходимости работать по старой системе и тезисы мне больше не присылают», - сказал Сардар Джалалоглу.

Председатель партии также добавил, что давно собирался сделать подобный политический каминг-аут.

«Я и раньше хотел рассказать об этом, но опасался, что это наведет тень на деятельность соответствующего отдела. Теперь этот отдел в Администрации президента упразднен и об этом можно говорить открыто. Кто-то выполнял функции тролля Али Гасанова в социальных сетях, мой брат Гурбан Мамедов поддерживал это из-за рубежа. Я же выполнял свою функцию, напрямую комментируя актуальные вопросы и не скрываю это», - сказал он.