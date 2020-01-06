Победитель Гран-при Тофик Мусаев получил предложение от UFC

Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялась встреча с победителем Гран-при RIZIN 20 по смешанным единоборствам (ММА) Тофиком Мусаевым. Заместитель министра Исмаил Исмаилов назвал успех Мусаева важным событием в истории азербайджанского ММА и отечественного спорта в целом. Он также отметил тренерский штаб бойца.

«Это победа всего Азербайджана, а не только моя, - говорит сам спортсмен. - Надеюсь, что поднимусь на более высокие вершины.

Может ли быть реванш с кем-то из моих соперников? Да, мы готовы к бою с тем же бразильцем Патрики Фрейре и любым другим бойцом. Предложения уже есть. От UFC (самая популярная и авторитетная организация в мире смешанных единоборств – Ред.). Если договоримся с RIZIN, то останемся тут. Если же нет, то перейдем в UFC. Мой менеджер ведет переговоры. Сейчас должны стать известны результаты допинг-контроля по итогам моих последних боев. И после этого будем обсуждать с RIZIN.

Мы знали, что нас ждет, когда начинали свой путь в ММА. В этом виде много травм. Тут нужна вера в себя и характер. Это самое главное. Готовясь к Гран-при, я провел сбор в Калифорнии. У каждого бойца своя тактика. И план должен быть согласно сопернику. Со всеми одинаково драться не получится. В первом бою у меня сломалась рука, но я продолжил биться. К счастью, удалось достичь исторического успеха. Я думаю, что даже со сломанной рукой я смог нормально бороться. Это тем, кто говорит, что я не силен в борьбе. Сейчас рука заживает.

Хочу также отметить своего тренера Руслана Эфендиева. Он – автор этого успеха. Его труды огромны». Напомним, что Тофик Мусаев на пути к завоеванию Гран-при нокаутировал 31 декабря в Японии американца Джонни Кейса и победил по очкам бразильца Патрики Фрейре. На его счету 18 побед и 3 поражения.