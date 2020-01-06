Эрдоган встретился с руководителями спецслужб Азербайджана фото
Накануне в Анкаре состоялась торжественная церемония открытия административного здания центрального аппарата Национальной разведывательной службы Турции (MİT) «Гала». Как сообщает Центр по связям с общественностью СГБ Азербайджана, по поручению президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева начальник Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Али Нагиев и начальник Службы внешней разведки генерал-лейтенант Орхан Султанов приняли участие в торжественной церемонии.
Согласно информации, в церемонии перерезания ленты, символизирующей открытие здания, наряду с президентом Р.Т.Эрдоганом и высшим руководством Турции приняли участие Али Нагиев и Орхан Султанов.
В ходе мероприятия также состоялась встреча президента Турции Р.Т.Эрдогана с руководителями азербайджанских спецслужб. В ходе встречи представители Азербайджана передали главе Турции приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева, пожелавшего новых успехов спецслужбам Турции в деле обеспечения всесторонней безопасности страны. Р.Т.Эрдоган передал главе Азербайджана приветствие и благодарность за добрые пожелания.