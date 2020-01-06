США перебросили стратегические бомбардировщики поближе к Ирану

Власти США направили свои стратегические бомбардировщики B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане. Решение о переброске было принято на фоне обострения отношений с Ираном после убийства американскими военными генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, сообщает 7 января Fox News.

По данным корреспондента CNN Барбары Старр, в Минобороны США не отрицают, что бомбардировщики были направлены поближе к Ирану. Источники телеканала подтвердили возможность использования B-52 против Тегерана, однако на сегодняшний день такого приказа не поступало.

Кроме того, The Wall Street Journal сообщает, что американские власти также намерены направить на Ближний Восток 200 военнослужащих. Предполагается, что они будут базироваться в итальянском городе Виченца.