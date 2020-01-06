Войска Хафтара выбили из родного города Каддафи

"На данный момент Сирт снова под контролем сил Сарраджа", - сказал Деньгов.

Ливийский город Сирт снова находится под контролем войск правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, заявил Интерфаксу глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов.

По его словам, силы ПНС задержали десятки военнопленных, конфисковали 20 единиц боевой техники, убили 50 человек, воевавших на стороне так называемой ливийской национальной армии.

Однако, отметил Деньгов, боевые действия продолжаются, и не исключено, что ситуация может поменяться.

Накануне в армии Хафтара объявили, что взяли под контроль Сирт. По информации СМИ, быстрый захват города стал возможным благодаря переходу на сторону Хафтара одного из оборонявших Сирт подразделений.

Бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи родился неподалеку от Сирта. В окрестностях города он был и убит в 2011 году повстанцами.