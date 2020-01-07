Возросло число погибших на похоронах Касема Сулеймани видео; обновлено
Число погибших в результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани в Кермане достигло 56 человек. Об этом сказал глава Организации экстренной помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд.
"В давке во время прощания с Сулеймани в Кермане погибли 56 человек", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. Куливанд добавил, что "в ходе инцидента пострадали 213 человек, которые были доставлены в больницы".
По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое число участников, которые приехали со всей провинции попрощаться с Сулеймани.
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Количество погибших в давке на похоронах Касема Сулеймани в Иране возросло до 40, пострадали 213 человек. Об этом сообщает агентство Fars.
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Число пострадавших в давке на церемонии прощания с убитым иранским генералом Касемом Сулеймани выросло до 190, погибли 32 человека, сообщает телерадиокорпорация IRIB со ссылкой на медиков.
"Из-за давки погибли 32 человека, 190 пострадали. Пострадавшие доставлены в больницы и медицинские центры, им оказывается медицинская помощь", - заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.
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В результате давки в иранском городе Керман, где проходит церемония похорон иранского генерала Касема Сулеймани, погибли 35 человек, 48 получили ранения, сообщает NTV со ссылкой на иранское государственное телевидение.
"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.
По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются, дополнительная информация будет предоставлена после расследования.
По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое количество участников, которые приехали со всей провинции, чтобы попрощаться с легендарным военнослужащим.