Число погибших в результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани в Кермане достигло 56 человек. Об этом сказал глава Организации экстренной помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд.

"В давке во время прощания с Сулеймани в Кермане погибли 56 человек", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. Куливанд добавил, что "в ходе инцидента пострадали 213 человек, которые были доставлены в больницы".

По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое число участников, которые приехали со всей провинции попрощаться с Сулеймани.