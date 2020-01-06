Скончался академик Бахадыр Тагиев
Сегодня состоится церемония прощания с известным ученым в сфере физики полупроводников, лауреатом Госпремии, обладателем ордена "Шохрат", завкафедрой Общей и прикладной физики Национальной авиационной академии, академиком Бахадыром Тагиевым.
Как сообщает Report, церемония состоится сегодня в 14:00 в основном здании Национальной авиационной академии.
Б.Тагиев скончался в возрасте 86 лет.
Отметим, что Бахадыр Гусейн оглу Тагиев родился 13 марта 1934 года в селе Тюркоба Масаллинского района. В 1996-2009 годы был профессором в НАА. С 2009 года занимал пост завкафедрой Общей и прикладной физики Национальной авиационной академии.