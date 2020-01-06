Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами туман, морось, юго-западный ветер днем сменится северо-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 4-6, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-13 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 764 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью и днем 70-80%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых южных районах временами ожидаются дожди, в горных районах - снег, местами туман. Прогнозируется порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит от двух градусов мороза до трех тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.