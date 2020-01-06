«Правительство Германии использует все возможные дипломатические каналы, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации обстановки на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Среди прочих мер оно намерено провести прямые переговоры с Тегераном», - заявил вчера, 4 января, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас.

Не менее активно, хотя и не так громко ситуация со смертью Сулеймани разыгрывается в Европе. Причем – в ставшей уже традиционной парадигме. Выразить солидарность с США необходимо, но сделать это нужно такими извилистыми выражениями, чтобы никто не заподозрил в симпатиях к Вашингтону.

Не забыв при этом подчеркнуть свои тесные контакты по данному вопросу с главами британского и французского МИД Домиником Раабом и Жан-Ивом Ле Дрианом, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем. Правда, госсекретарь США Майк Помпео тоже упомянут, но так, в конце списка, дескать, есть такой, тоже что-то там делает.

Но главное не в этом, не в словах. Практически одновременно с заявление главы германского МИД, что примечательно – после консультаций в правительстве и брифинга в бундестаге – последовало выступление министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Несмотря на напряженную обстановку на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, федеральное правительство Германии продолжит борьбу с террористической группировкой «Исламское государство». Ирак не должен погрязнуть в хаосе и, конечно, Ирак не должен оказаться под контролем экстремистов. Сейчас важно не сдаваться», - и это декларация для понимания политики Берлина гораздо важнее того сказанного дипломатами.

На Ближнем Востоке «большая Европа» вела и будет вести себя вполне в рамках внешней политики Америки. Не оставляя надежд на роль посредника в переговорах с Тегераном – но это долгосрочным планам Вашингтона, как бы все ни повернулось, ничуть не вредит. Да, в Европе серьезно опасаются эскалации напряженности, но не настолько, чтобы уйти из региона.

Что на Ближнем Востоке, что на международной арене смерть Касема Сулеймани вызвала где-то озабоченность и опасения, где-то - гнев и недовольство. Но, судя по всему, это так и останется на эмоциональном уровне, в медийном пространстве и как элемент политических интриг – не более того.