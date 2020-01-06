Стамбул накрыл циклон: более ста домов осталось без крыш

Мощный циклон, пришедший на северо-запад Турции, сорвал крыши у 108 зданий и повалил 128 деревьев в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэрии города.

"Продолжающийся вторые суток ливень и шквалистый ветер стали причиной сбоя в работе транспорта, привели к росту числа аварий. На один квадратный метр выпало около 100 мм осадков. На 61 объекте произведена эвакуация из-за подтоплений. Ветром снесено 108 крыш, рухнули три опорных стены, повалено 128 деревьев. Пострадавших нет", - сообщают городские власти.

Как рассказала РИА Новости одна из российских туристок, из-за штормового ветра и обильных осадков туристам приходится отказываться от запланированной программы экскурсий: "Что творится в Стамбуле, это не описать словами! Дождь, дикий ветер, ураган по московским меркам, на Босфоре шторм".

По сообщению метеослужбы Турции, циклон будет бушевать над Стамбулом до среды.