Себастьян Курц вновь стал канцлером Австрии

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен привел к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, передает РИА Новости.

Перед тем как привести к присяге новый кабмин, австрийский президент освободил от обязанностей правительство переходного периода под руководством первой женщины-канцлера Бригитте Бирляйн.

Курц уже во второй раз стал главой правительства Автрии. Первый кабмин, сформировавшийся в декабре 2017 года, развалился в мае 2019-го из-за скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Ранее Австрийская народная партия Курца договорилась о формировании правительственной коалиции с «Зелеными». Новый кабинет состоит из 17 членов: канцлера, вице-канцлера, которым стал лидер «Зеленых» Вернер Коглер, 13 министров и двух госсекретарей.