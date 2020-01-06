Пашинян признал превосходство Азербайджана... и извинился

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оставил фейковую запись в своем Facebook о том, что Армения якобы обошла Азербайджан по показателю ВВП на душу населения. Эту информацию тут же распространили все армянские СМИ.

Примечательно, что в своем комментарии Никол Пашинян сослался на официальный сайт Международного валютного фонда (МВФ).

Однако вскоре Пашинян признал свою ошибку и отредактировал сообщение: оказалось, он перепутал прогнозы с официальными данными за 2019 год.

На самом деле Армения по ВВП на душу населения отстает от Азербайджана, обогнав лишь Грузию. Данный показатель в Армении по итогам минувшего года составил $ 4,53 тыс, в Азербайджане - $4,69 тыс, в Грузии - $4,29 тыс.