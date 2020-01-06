Швейцарцы определили силу азербайджанского паспорта

Швейцарская компания Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт компании.

Возглавила список Япония, граждане которой могут посещать 191 государство. Следом за ним идут Сингапур (190 стран), Германия и Южная Корея (обе – по 189).

Азербайджан сохранил свою прошлогоднюю позицию, заняв 76-е место. Количество безвизовых стран для граждан Азербайджана увеличилось – 67 направлений, на одну больше, чем год назад, говорится в сообщении Henley&Partners. За год Азербайджан получил безвизовый доступ в Пакистан, Сенегал и Сербию, но в то же время потеряла «безвиз» с Бенином и Джибути.

В основе рейтинга лежит индекс свободы передвижения, указывающий, сколько других государств гражданин выбранной страны может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.