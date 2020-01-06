Отдел международной политики 15:51

Противостояние Соединенных Штатов и Ирана продолжает обостряться. Эхо убийства иранского генерала теперь отдается и в стане союзников по НАТО. Германия решает вопрос о выводе своего контингента из Ирака. Польские военные, находящиеся в этой стране, приостановили учебную программу. В Польше также высказываются опасения по поводу того, что эта страна может стать целью иранских атак. В частности, посол Польши в США Рышард Шнепф заявил в интервью радио TOK FM, что власти Ирана «противостоят санкциям ООН, нарушают резолюции ООН и замышляют атаки на европейские страны».

Мировые медиа гадают о том, что может произойти в ближайшее время между США и Ираном. Более сдержанные в прогнозах приводят сухие цифры из военной области. Так, издание Deutsche Welle разместило сравнительную инфографику о военном потенциале США и Ирана. Понятно, что военные бюджеты эти двух стран несравнимы, и как бы ни грозили американцам власти исламской республики, в открытом вооруженном конфликте у нее шансов нет. Американские 650 миллиардов оборонного бюджета против 13 миллиардов иранского красноречиво показывают, на чьей стороне превосходство. Если пройтись по другим показателям, то и там можно увидеть существенную разницу в возможностях в случае боевых действий. Так, под ружьем у американцев более 1 миллиона 350 тысяч человек, у Ирана — лишь 523 тысячи. То же касается резервистов: если в США потенциальных военных, которых можно призвать, 845 тысяч, то в Иране таковых только 345 тысяч. Технические возможности главного члена НАТО также в разы превышают иранские. Например, если на вооружении у Штатов почти 6 300 танков, то Тегеран располагает лишь 1,5 тысячами.