Зариф: Трамп готов совершить военные преступления

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в отношении иранских культурных объектов показывают, что он не уважает международное право.

"Он показал международному сообществу, что он не уважает международное право, что он готов совершить военные преступления, потому что нападение на культурные объекты – это военное преступление", - заявил Зариф в интервью телеканалу CNN.

Иранский министр подчеркнул, что американского лидера, "похоже, не волнует международное право". По словам Зарифа, "США нужно осознать, что люди в этом регионе находятся в ярости, что они хотят ухода США".