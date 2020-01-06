«За последние 15 лет мы создали около 3000 мегаватт новых генерационных мощностей, были построены новые электростанции и тем самым Азербайджан в этом направлении превратился в одну из ведущих стран в мировом масштабе». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новоназначенным председателем ОАО «Азеришыг» Вюгаром Ахмедовым.

«Было время, когда энергообеспечение страны находилось в руках частных структур, и эта практика себя не оправдала. Наоборот, она создала большие проблемы для нас. Сегодня некоторые забыли, что было время, когда из-за нехватки электроэнергии в ночные часы отключались телеканалы. Энергообеспечение Баку пришло в плачевное состояние. Монополизировавшая энергообеспечение Баку компания Barmek полностью вывела из строя энергетическое хозяйство. Сегодня многие забыли о том периоде. Я хорошо помню, что именно по моему поручению и распоряжению была широко изучена недобросовестная деятельность иностранных предпринимателей. Энергеобеспечение Баку было снова возвращено государству и было создано «Азеришыг». Название акционерному обществу «Азеришыг» тоже дал я. Вкладывая большие средства в эту сферу, государству удалось добиться серьезного перелома. Сегодня полностью обеспечивается энергетическая стабильность в Азербайджане», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев также отметил, что несмотря на все эти положительные моменты, были и большие недостатки и ошибки.

«Если бы этого не было, то мы бы не столкнулись в 2018 году с аварией. Расследование, проведенное после аварии, показало, что она произошла из-за халатности и безответственности. Мне сделали большой доклад с фотографиями и доказательствами того, в каком плачевном состоянии находилась Мингячевирская электростанция. Человек приходит в ужас, когда смотрит на эти фотографии. Разве может быть такая халатность и безответственность? Поэтому руководство «Азерэнержи» было полностью сменено», - сказал президент.

Глава государства отметил, что был проведен капитальный ремонт 5 блоков Мингячевирской тепловой электростанции.

«Мы восстановили около 400 МВт потерянной мощности. То есть, наши электростанции теряли эти мощности из-за безответственности и непрофессионализма. Мы, не строя новые станции, в результате ремонтных работ вернули 400 МВт потерянной мощности. На оставшихся трех блоках Мингячевирской тепловой электростанции в 2020 будет проведена реконструкция и будут получены дополнительные генерационные мощности.

Параллельно с этим, в 2019 году в эксплуатацию сдана 400 МВт электростанция «Шимал 2». Это тоже фактор, который значительно увеличивает наш энергетический потенциал.

Рост населения и промышленного потенциала в стране диктуют нам то, чтобы эта сфера всегда оставалась в центре внимания. Так, когда я начал работу в качестве президента, среди инфраструктурных проектов в первую очередь именно этой сфере было уделено большое внимание. По моему указанию и под моим контролем были построены в регионах несколько электростанций. Мы построили электростанции «Хачмаз», «Шахдаг», «Астара», «Шеки», «Баку» именно для того, чтобы в каждом регионе имелись и росли мощности. В городе Ширван была построена электростанция «Джануб», мощностью 800 МВт. Были сданы в пользование электростанции «Шимал 1» и «Шимал 2». Все это требует большого труда и дальновидности. В одно время мы зависели от импорта. Сейчас же мы полностью обеспечиваем себя электроэнергией и экспортируем ее. Экспорт возможен лишь тогда, когда полностью удовлетворен внутренний спрос. Сейчас мы смогли добиться этого», - сказал президент.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вюгара Ахмедова председателем ОАО «Азеришыг», сообщает АзерТАдж.

Отметим, что ранее Вюгар Ахмедов занимал должность и.о. председателя ОАО «Азеришыг».