В канун Нового года 60-летняя женщина и ее две взрослые дочери, живущие в немецком городе Крефельд близ Дюссельдорфа (земля Северный Рейн-Вестфалия), запустили пять традиционных китайских бумажных фонарей с новогодними пожеланиями. Так называемый фонарь Кунмина был разработан в Китае военачальником Чжугэ Ляном (Кунмин) почти 2000 лет назад и использовался для связи. Фонари, которые были запрещены в Германии с 2009 года, были куплены в Интернете и запущены. Судя по всему женщина, их купившая, не знала о запрете.

С помощью видеозаписей с камер наблюдения местного зоопарка полиция смогла впоследствии восстановить, что один из этих фонарей приземлился на крышу обезьянника. Из-за этого в помещении начался пожар, в результате которого обезьянник площадью около 2000 квадратных метров сгорел полностью. Более 30 обезьян (шимпанзе, орангутанги, гориллы и некоторые редкие мартышки) погибли в огне; некоторые фруктовые летучие мыши и птицы также числятся среди жертв пожара. Только два шимпанзе выжили в этом аду, получив многочисленные ожоги. Был нанесен многомиллионный ущерб.