Две женщины вызвали пожар в зоопарке наша корреспонденция
В канун Нового года 60-летняя женщина и ее две взрослые дочери, живущие в немецком городе Крефельд близ Дюссельдорфа (земля Северный Рейн-Вестфалия), запустили пять традиционных китайских бумажных фонарей с новогодними пожеланиями. Так называемый фонарь Кунмина был разработан в Китае военачальником Чжугэ Ляном (Кунмин) почти 2000 лет назад и использовался для связи. Фонари, которые были запрещены в Германии с 2009 года, были куплены в Интернете и запущены. Судя по всему женщина, их купившая, не знала о запрете.
С помощью видеозаписей с камер наблюдения местного зоопарка полиция смогла впоследствии восстановить, что один из этих фонарей приземлился на крышу обезьянника. Из-за этого в помещении начался пожар, в результате которого обезьянник площадью около 2000 квадратных метров сгорел полностью. Более 30 обезьян (шимпанзе, орангутанги, гориллы и некоторые редкие мартышки) погибли в огне; некоторые фруктовые летучие мыши и птицы также числятся среди жертв пожара. Только два шимпанзе выжили в этом аду, получив многочисленные ожоги. Был нанесен многомиллионный ущерб.
В канун Нового года в 00:38 утра близлежащие жители обнаружили пожар и вызвали пожарную бригаду. Несмотря на то, что аварийные службы прибыли в короткие сроки, помощь пришла слишком поздно. Неизвестно, почему охранник в зоопарке не заметил пожара. В обезьяннике также не было системы пожарной сигнализации и разбрызгивателя воды. По данным пожарной охраны, это не было обязательным в 1975 году, когда постройка была возведена. Руководство зоопарка, в свою очередь, подчеркнуло, что противопожарная безопасность была проверена только недавно без каких-либо замечаний. Непонятно, почему 45 лет спустя такая система все еще не была установлена.
Стоит отметить, что некая английская компания «Night Sky Lanterns» (ночные небесные фонари) попыталась весьма безвкусно использовать эту трагедию для собственной рекламы. Компания написала в Твиттере: «Нам очень грустно из-за гибели более 30 животных / обезьян в зоопарке Крефельда (да упокоятся они с миром). Давайте зажжем 30 небесных фонарей, чтобы вспомнить эту трагедию. Надеюсь, это поможет напомнить всем о важности покупки небесных фонариков, сделанных с применением только высококачественных материалов (https://twitter.com/NightSkyLantern/status/1212673096890683394).