Войска Хафтара вновь вошли в Сирт
Ливийский город Сирт и его окрестности находятся под полным контролем армии Хафтара, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти востока Ливии.
Ливийский город Сирт и его окрестности находятся под полным контролем армии Хафтара, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти востока Ливии.
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