В Великобритании пожизненно осужден насильник мужчин

В Великобритании осудили серийного насильника мужчин, на счету которого 195 жертв. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что преступником является 36-летний уроженец Индонезии Рейнхард Синаг.

По данным издания, он находил своих жертв в клубном районе Манчестера. Он караулил нетрезвых мужчин и приглашал к себе, «чтобы они могли спокойно протрезветь». После чего Синаг подмешивал наркотики в воду и пищу гостей и подвергал потерпевших насилию.

В издании отметили, что преступника осудили на пожизненный срок.