Иран готовит пропорциональный ответ на убийство Касема Сулеймани заявление МИД
Тегеран готовит пропорциональный ответ на американскую операцию с целью убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CNN.
"Это международный терроризм, это акт агрессии против Ирана, это равносильно вооруженному нападению на Иран. И мы обязательно ответим, но наш ответ будет пропорционален. Мы привержены закону в отличие от президента Трампа", - сказал Зариф, отметив, что американский лидер демонстрирует мировому сообществу свое неуважение к международному праву.