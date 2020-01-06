Нетаньяху: Израиль никак не связан с убийством Сулеймани

Израиль никак не связан с ракетным ударом США по району аэропорта Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, поэтому Тель-Авив не должен вовлекаться в противостояние между Вашингтоном и Тегераном. Как передает «Анадолу», данное заявление озвучил премьер Биньямин Нетаньяху в ходе экстренного заседания Совета безопасности Израиля.

Вместе с тем, как сообщает турецкое агентство, Нетаньяху поручил членам правительства выступать с проамериканскими заявлениями относительно убийства Сулеймани.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась третьего января после того, как Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани.