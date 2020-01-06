Путин в Дамаске

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Согласно информации, В.Путин встретился в командном пункте группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии с президентом республики Башаром Асадом. Асад выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и в восстановлении мирной жизни в Сирии.

Переговоры делегаций России и Сирии состоялись в Дамаске в ходе визита Путина.