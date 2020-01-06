Икрам Нур, автор haqqin.az 18:05

Парламент Ирака потребовал от международной антитеррористической коалиции покинуть территорию страны. Вот совершенно очевидно, что официальный Багдад просто не мог остаться в стороне от волны эмоций, захлестнувших Ближний Восток после гибели генерала Касема Сулеймани. Но здесь у него возникла определенная трудность. С одной стороны, слишком уж антиамерикански и проирански он выступить не мог, люди все же при должностях и финансовых потоках от США, не шейх Насралла какой-нибудь, чтобы обещать Вашингтону «вереницы гробов».

С другой стороны и отмолчаться как-то не совсем удобно, часть общественности, искренне оплакивающая гибель легендарного генерала попросту не поняла бы. Тем более что многие из иракских политиков оказались на своих местах именно благодаря тому, что их кандидатуры утверждал сам Сулеймани. Так что, сохранять молчание означало подвергать себя серьезному риску быть обвиненными в национал-предательстве. Типичная, словом, политическая дилемма. К которой добавлялось еще одно обстоятельство – страх оказаться крайними в масштабном выяснении отношений между Тегераном и Вашингтоном. Тут ведь такая борьба за мир могла развернуться, что камня на камне от региона не осталось бы, что уж говорить об иракских парламентариях – сгорят мотыльками, никто и не заметит. Дональд Трамп говорил о 52 объектах в Иране, по которым может быть нанесен удар – а ведь рикошетом и Ирак затронет. Поэтому, немного подумав, политики в Багдаде выдали изумительное в своей фееричности решение – разорвать все соглашения с международной антитеррористической коалицией, созданной для борьбы с «Исламским государством». Что, в свою очередь, подразумевает - иностранное [читай – американское, в первую очередь] военное присутствие в Ираке должно быть прекращено. Бурные аплодисменты, депутаты иракского парламента молодцы, громкие заголовки в лентах новостей международных информационных агентств обеспечены, все встают и расходятся. Совершенно не задумываясь о последствиях принятого решения – поскольку шансы на его реальное воплощение в жизнь близки к нулю.

Но кого это может волновать, если уже, оказывается, готов составленный Багдадом график вывода войск США, с которым исполняющий обязанности премьер-министра страны Адиль Абдул Махди и ознакомил местных депутатов все на том же заседании, состоявшемся в воскресенье, то есть, 5 января. В Вашингтоне решение Багдада оценили. И после того, как сумели побороть собственную оторопь, которую представитель Госдепартамента Морган Ортагус дипломатично назвала «разочарованием» - решили напомнить иракским политикам о том, какое место они занимают в регионе в целом и в раскладах США на Ближнем Востоке в частности. Причем, эту задачу взял на себя лично Дональд Трамп, семимильными шагами в последние месяцы продвигающийся к вершинам политического троллинга на международном уровне. В беседе с журналистами на борту президентского самолета американский лидер сообщил, что у США в Ираке есть «крайне дорогая» авиабаза, которая обошлась в миллиарды долларов. «Мы не уйдем, пока нам не заплатят за нее», – заявил Трамп, пригрозив, что в противном случае Багдад столкнется с санкциями, «каких они никогда не видели». С учетом того, что иракские финансы давно уже не только, как говорят в известной поговорке «поют романсы», но еще и при этом медленно танцуют на краю пропасти – ход беспроигрышный и аргумент неотразимый.

А если при этом учесть те финансовые ручейки, которые текут из Вашингтона в карманы местных политиков и силовиков – то ситуация для «гордого и ужас как независимого» иракского парламента становится совсем кислой. Ведь даже с протянутой по миру рукой – «подайте на избавление от иностранного военного присутствия» - идти бесполезно, зная о продажности и коррумпированности политических элит Ирака - никто не даст. И даже не потому, что те же политики в Багдаде разворуют, этим никого не удивишь. А из понимания того очевидного факта, что именно американское военное присутствие в этой стране сегодня гарантия того, что, во-первых, тут же после ухода американцев вышедшее из подполья «Исламское государство» не сметет нынешний режим к крылатому вавилонскому быку под хвост, как это было пять лет назад. А во-вторых, что Ирак не разорвет в клочья из-за существующих и приобретающих все более острый характер противоречий между шиитской, суннитской и курдской общинами страны. Достаточно сказать, что за принятое в воскресенье решение голосовали в большинстве законодатели из шиитских политических объединений. Что же касается парламентариев от суннитов и курдов, то они эту специальную и экстренную сессию попросту бойкотировали. Ни на гран нет желания идеализировать «иракскую миссию» Вашингтона. Хотя бы из-за того, что именно США с грацией слона в посудной лавке разнесли всю систему местную сдержек и противовесов, вторгнувшись в Ирак. И именно Америка создала предпосылки для сегодняшнего системного кризиса в стране. Но все же, говоря откровенно, только США сейчас худо-бедно являются той скрепой, которая удерживает Багдад от кровавого хаоса.