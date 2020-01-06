В Саудовской Аравии поймали "самого опасного террориста"

Саудовская Аравия во вторник заявила о поимке одного из самых разыскиваемых в стране террористов в городе Кутейф на востоке королевства, сообщает саудовский телеканал "Аль-Ихбария".

"В Кутейфе задержан самый опасный террорист Хусейн Али Ааль Аммар", - сообщает телеканал.

МВД Саудовской Аравии обвиняет Ааль Аммара в ряде крупных преступлений, включая похищение и убийство прокурора Мохаммада Джирани, расстрел патрульной машины в Даммаме и нападение на инкассаторов.