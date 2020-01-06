МИД Азербайджана соболезнует Австралии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Австралии. Об этом говорится на официальной странице МИД в Twitter.

"Соболезнуем семьям людей, которые погибли в результате пожаров. Также выражаем нашу решительную поддержку и солидарность с народом Австралии, отважными пожарными и добровольцами, которые борются с самыми крупными пожарами в истории страны", - говорится в сообщении.

Напомним, что число погибших в результате лесных пожаров на юго-востоке Австралии достигло 25 человек. Пожары бушуют в 136 районах страны, из них 69 все еще не локализованы. К тушению привлечено свыше 2,5 тысячи пожарников и сотни единиц спецтехники, в том числе 90 тяжелых самолетов. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха невозможно. Власти стягивают корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы.