Армяне открыли огонь: убит азербайджанский пограничник

Вооруженные силы Армении совершили очередную провокацию, нарушив режим прекращения огня на границе с Азербайджаном, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В сообщении говорится, что сегодня в 14:56 в результате снайперского выстрела в направлении села Гушчу Айрым Газахского района был убит военнослужащий-пограничник Фарзали Фарзалиев.

Начальник Госпогранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие должностные лица находятся на месте происшествия.