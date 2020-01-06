Экс-посол США в Азербайджане возглавит дипмиссию в Афганистане

Бывший посол США в Азербайджане Росс Уилсон назначен главой дипмиссии Соединенных Штатов в Афганистане.

Как пишет Афганистан.ру, Уилсон прибудет в Афганистан в ближайшее время. Он сменит на этом посту Джона Басса, завершившего свою двухлетнюю дипломатическую миссию в Афганистане.

Издание отмечает, что на прошлой неделе Басс был награжден медалью имени Гази Вазира Акбара Мохаммада Акбар Хана, высшей государственной наградой Афганистана.