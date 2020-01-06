Иранские евреи соболезнуют близким Касема Сулеймани

Представители еврейской общины Ирана посетили дом командующего подразделением "Кудс" генерала Касема Сулеймани, чтобы выразить соболезнования близким убитого американскими ВВС военачальника. Об этом пишет газета Jerusalem Post.

Согласно информации, среди них был и главный раввин Тегерана. Как пишут иранские СМИ, в заявлении представителя общины Соломона Коэн-Цедека говорится о приверженности евреев идеям исламской революции.

Также сообщается, что множество евреев приняли участие в церемонии прощания с Касемом Сулеймани, прошедшей в Тегеране.