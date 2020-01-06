Власти Австралии истребят тысячи верблюдов, так как животные потребляют слишком много воды, необходимой для тушения пожаров. Кампания по отстрелу животных начнется уже завтра, сообщает The Hill.

Лесные пожары выгнали диких верблюдов к поселениям местных жителей на северо-западе континента. Здесь преимущественно обитают аборигены. Член правления региона Марита Бейкер сообщила, что поселение Канипе уже практически разрушено вторжением верблюдов — в поисках воды животные пытаются проникнуть даже в дома.

Бейкер рассказала, что для уничтожения такого количества верблюдов будут выделены боевые вертолеты. Тела животных планируют сжечь.

Также причиной решения уничтожить животных стали опасения по поводу выбросов парниковых газов — парнокопытные выделяют около одной тонны углекислого газа в год, а популяция верблюдов в стране удваивается каждые девять лет, поэтому ее необходимо регулировать.

При этом сотрудники пожарной службы Австралии проводят компанию по спасению животных, пострадавших в результате пожаров, передает ТАСС.