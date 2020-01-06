Первая группа турецких военных уже в Ливии

Первая группа турецких военных прибыла в столицу Ливии для поддержки формирований правительства национального согласия Фаиза Сараджа. Как передает новостной портал AfrigateNews, об этом сообщил командующий силами тыловой поддержки в проводимой триполийским кабмином кампании "Вулкан гнева" Насер Аммар.

"После того как первая группа турецких войск прибыла в столицу страны, наши силы теперь смогут нанести большой урон ливийской армии", - сказал Аммар, не уточнив при этом, когда именно они достигли столицы.

По словам Аммара, формирования ПНС отныне могут сбивать самолеты ливийской национальной армии, а их ВВС беспрепятственно летают в ливийском небе и имеют возможность наносить удары в тылу противника.

В этой связи он сообщил, что ранее боевая авиация в рамках кампании "Вулкан гнева" подвергла массированным налетам аэродром Эль-Ватыя, причинив серьезный ущерб его инфраструктуре, передает ТАСС.