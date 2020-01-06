Ильхам и Мехрибан Алиевы подписали некролог в связи с кончиной академика Тагиева

В некрологе говорится: «Научную общественность Азербайджана постигла тяжелая утрата. На 86-м году жизни скончался известный ученый в области физики, лауреат Государственной премии Азербайджана, заслуженный деятель науки, действительный член Национальной академии наук Азербайджана, доктор физико-математических наук, профессор Бахадур Гусейн оглу Тагиев...

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной профессора Бахадура Тагиева, сообщает пресс-служба главы государства.

Академик Бахадур Тагиев - один из ученых, который своей плодотворной деятельностью в области физики, технологии и техники полупроводников внес весомый вклад в развитие физической науки в республике...

Бахадур Тагиев является автором более 350 научных трудов, изданных в Азербайджане и за его пределами, многочисленных авторских свидетельств и патентов. Под его руководством были подготовлены около 40 докторов философии и докторов наук...

Научная, научно-организационная и педагогическая деятельность академика Бахадура Тагиева была достойно оценена государством. В 1988 году он получил Государственную премию Азербайджана, в 2005 году был награжден орденом «Шохрат», а в 2018 году удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки».

Память об известном ученом, талантливом организаторе науки и педагоге Бахадуре Гусейн оглу Тагиеве будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал».

Некролог также подписали Али Асадов, Огтай Асадов, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Рамиз Мехтиев, Джейхун Байрамов, Ариф Пашаев, Ибрагим Гулиев, Назим Мамедов, Джавад Абдинов, Тельман Алиев.