Войска США на Ближнем Востоке привели в боеготовность

Войска США на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Согласно данным источника, возможен удар возмездия иранских беспилотников по американским военным объектам, расположенным на территории арабских стран Персидского и Оманского заливов. В связи с этим все войска и средства ПВО на американских базах приведены в состояние готовности.

Под возможным ударом могут оказаться восемь военных баз, расположенных в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Омане.